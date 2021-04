ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई है. ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का टाइटल पाने वाले प्रिंस फिलिप 99 साल के थे. ब्रिटेन के शाही परिवार ने अपने बयान में बताया कि प्रिंस फिलिप का देहांत विंडसर कैसल में हुआ. It is with deep sorrow क्लिक »-hindi.thequint.com