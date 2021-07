डॉ दीपा शर्मा ने नागस्ती ITBP चेक पोस्ट से 25 जुलाई दोपहर 12:59 पर अपनी एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, "भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूं, जहां नागरिकों को अनुमति है." Standing at the last point of India where civilians are allowed. Beyond this point around 80 क्लिक »-hindi.thequint.com