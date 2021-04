पूर्वोत्तर भारत में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक, सुबह 7:51 बजे असम के सोनितपुर में रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। An earthquake with a magnitude of 6.4 on the Richter Scale hit Sonitpur, क्लिक »-www.prabhasakshi.com