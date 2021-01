नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु के मदुैर में जलीकट्टू के आयोजन को देखा। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। Mark my words. Take it from me. The Government will be क्लिक »-24ghanteonline.com