{"card-share":{"shareable":false}}

राजनीति में युवा दाम से ज्यादा काम करता है: विक्रम शाह

Youth works more than price in politics: Vikram Shah

नव निर्वाचित सोशल एवं डिजिटल मीडिया हैंडलर युवा नेता विक्रम शाह ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा के महामंत्री कुलदीप कुमार जी से मुलाकात की और उनसे आगे की रणनीति पर चर्चा की और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा क, दुनिया को कोई भी आन्दोलन, दुनिया की कोई भी विचारधारा युवाशक्ति के बिना सशक्त नहीं बन सकती है। वास्तव में वह युवा शक्ति ही है जिसके दम पर किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव रखी जाती है, विश्व में भारत सबसे ज्यादा युवा अवादी वाला देश है और भारत को एक युवा राष्ट्र कहा जा सकता है। उन्होंने प्रदेश में त्रिवेंद्र नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार की खूब प्रसंसा की और कहा कि, त्रिवेंद्र सरकार अपनी विकास सुशासन वाली छाप समूचे भारत में छोड़ी है, उसी का नतीजा जो उत्तराखंड में अब जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर कर युवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही भविष्य का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है।