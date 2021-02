{"card-share":{"shareable":false}}

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के शुभारंभ के अवसर जखोली विकासखंड में 177 किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर किया 1.51 करोड का ऋण वितरण। विधायक भरत सिंह चौधरी ने किये लाभार्थियों को चैक वितरण।

Pandit Deen Dayal Upadhyaya Cooperative Farmers Welfare Scheme, in the Jakholi development block, disbursement of 1.51 crore loans to 177 farmers at zero percent interest. MLA Bharat Singh Chaudhary distributed the check to the beneficiaries.

प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा देहरादून से पूरे प्रदेश के लिए शुरू की जिसके तहत किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख तक का ऋण तीन साल तक लिये दिया जायेगा। इस कार्यक्रम को प्रदेश सरकार द्वारा 95 विकासखंड मुख्यालय पर आयोजित किया है। जिसमें जखोली विकासखंड में स्थानीय विधायक श्री भरत सिंह चौधरी द्वारा योजना शुभारंभ करते हुये लाभार्थियों को वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक श्री भरत सिंह चौधरी ने कहा की केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार किसानों के कल्याण एंव 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो इसको लेकर कार्य कर रही है, जिसके लिये विभिन्न कल्याणकारी योजानाएं किसानों के हित के लिए चला रही है। किसान सम्मान निधि के रूप में 6 हजार रुपये सरकार हर किसान के खाते में दे रही है।