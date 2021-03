{"card-share":{"shareable":false}}

विधायक भरत चौधरी ने किया खांखरा दैजीमांडा पौडीखाल सडक का भूमिपूजन। राज्य योजना के तहत 2 करोड 52 लाख की लागत से होगा सडक का निर्माण।

MLA Bharat Chaudhary performed Bhoomipujan of Khankha Daigimanda Paudikhal Road. Under the state plan, the road will be constructed at a cost of 2 crore 52 lakhs.