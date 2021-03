{"card-share":{"shareable":false}}

विकास के बढ़ते कदम : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ। मरीजों को मिली राहत।

Growing steps of development: MLA Bharat Singh Chaudhary inaugurated ultrasound machine at Community Health Center Jakholi. Patients got relief