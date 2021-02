{"card-share":{"shareable":false}}

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन: विधायक भरत सिंह चौधरी

All Anganwadi centers will get LPG gas connection: MLA Bharat Singh Chaudhary

रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने विकास खंड जखोली के सभागार कक्ष से जनपद के 572 आंगनबाड़ी केंद्र हेतु एल.पी.जी. गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका-सहायिका और वहां पर रहने वाले बच्चे को धुएं से बचाने के लिए यह निर्णय लिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विधायक ने दो सबसे अधिक उम्र की आंगनबाड़ी कार्यकत्री का शाॅल ओढ़ाकर सम्मान भी किया।