जखोली ब्लॉक के रहड़ गॉंव जल्दी ही जाएगी सड़क - विधायक भरत सिंह चौधरी।

जखोली ब्लॉक के रहड़ गॉंव जल्दी ही जाएगी सड़क - विधायक भरत सिंह चौधरी।

Road to Rahad village of Jakholi block will soon - MLA Bharat Singh Choudhary.

विधायक भरत सिंह चौधरी अपने टारगेट जल्दी जल्दी पुरे करने में लगे हुए है। इसी सन्दर्भ में आज वर्षो से सड़क की राह देख रहे जखोली ब्लॉक के रहड़ गॉंव वासियो को आखिरकार सड़क की सौगात मिल गयी।