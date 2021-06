बलिया के अगउर स्वास्थ्य केन्द्र में लगेगा ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट

Oxygen generator plant to be set up in Agur health center of Ballia

news लखनऊः दिनांकः 14 जून, 202: प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के तेजी से चल रहे विस्तार कार्यक्रमों के साथ-साथ मौजूद चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्थाओं में सुधार और संवर्द्धन का कार्य जारी है। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में जनपद बलिया के निर्वाचन क्षेत्र बाॅसडीह में ग्रामसभा जितौर के अगउर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया जायेगा।

प्लांट की स्थापना के लिए शासन द्वारा रू0 51,68,400.00 धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृत धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में प्रयोग किया जाना है तथा शासन द्वारा कार्य में कोई विलम्ब न किए जाने का निर्देश भी दिया गया है।