केन्द्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट सिद्ध होगा - विधायक भारत सिंह चौधरी।

The Union Budget will prove to be the budget for the creation of self-reliant India - MLA Bharat Singh Chaudhary