CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बाला सुंदरी मंदिर में पूजा, कथा एवं भंडारे का आयोजन

Pooja, Katha and Bhandara organized at Bala Sundari Temple for CM Trivendra Singh Rawat

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य लाभ होने की ख़ुशी में प्रदेशभर में पूजा- अर्चना का दौर जारी है। रविवार को बाला सुंदरी मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं मंदिर समिति की ओर से विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर धीरेंद्र सिंह पवार जी, विशेष कार्याधिकारी माननीय मुख्यमंत्री; ने मंदिर में भंडारे का आयोजन किया। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट जी ने विशेष कथा वाचन किया। इस विशेष अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रचिता ठाकुर जी, भाजपा नेता वीर सिंह पवार जी, युवा नेता व सोशल मीडिया कर्मी विक्रम शाह जी, अनिल पांडे जी, डोईवाला विधानसभा के सभी मंडलों के अध्यक्ष व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के अंत में धीरेंद्र सिंह पवार जी ने प्रसाद वितरण किया और सभी कार्यकर्ताओं एवं महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद् किया।