उत्तराखंड में बाढ़ के ताजा अपडेट: चमोली के जोशीमठ में नंदादेवी ग्लेशियर के टूटने से भरी तवाही। लगभग 150 लोग मिसिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मा० मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जोशीमठ के लिए रवाना।

Latest updates of floods in Uttarakhand: Nandadevi Glacier Break in Chamoli's Joshimath Triggers Flash Flood, Rescue Operations Underway. Nearly 150 people missing, rescue operation going on, Honorable Chief Minister Trivendra Singh Rawat left for Joshimath.