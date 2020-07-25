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ढाई हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
रुड़की, 25 जुलाई ( हि.स.)। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने लंबे समय फरार बदमाश शाहबाज को गिरफ्तार किया है। उस पर ढाई हजार रुपये का इनाम था। शाहबाज पर गैंगस्टर एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। हिन्दुस्थान समाचार / सचिन गोस्वामी/ मुकुंद-hindusthansamachar.in