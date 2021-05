जलशक्ति मंत्री ने मानसून से पूर्व बाढ़ सुरक्षा हेतु नालों व ड्रेनज की सफाई 15 जून से पहले पूरा किये जाने के दिये निर्देशजलशक्ति मंत्री 15 मई के बाद बाढ़ से सम्बन्धी कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण

उत्तर-प्रदेश

जलशक्ति मंत्री ने मानसून से पूर्व बाढ़ सुरक्षा हेतु नालों व ड्रेनज की सफाई 15 जून से पहले पूरा किये जाने के दिये निर्देशजलशक्ति मंत्री 15 मई के बाद बाढ़ से सम्बन्धी कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण

Water Power Minister instructed to complete cleaning of drains and drains for flood protection before monsoon before June 15, Water Power Minister to undertake terrestrial inspection of works related to flood after May 15