उत्तर-प्रदेश

उ0प्र0- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोविड के एक्टिव मामलों में 50 हजार मामलों की कमी आई है

UP- Under the leadership of the Chief Minister, following the policy of aggressive test, track and treatment in the state, in the last one week there has been a decrease of 50 thousand cases of active cases of Covid in the state.