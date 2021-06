यूपी के पर्यटन मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने 12वीं के उत्तीर्ण छात्रों से किया सीधा संवाद

UP Tourism Minister Dr. Neelkanth Tiwari had a direct interaction with the 12th passed students

news उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने रविवार को जनपद वाराणसी में अपनी विधानसभा क्षेत्र, वाराणसी शहर दक्षिणी के अंतर्गत वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए समस्त छात्र-छात्राओं से वर्चुअल संवाद किया। कोरोना महामारी के मद्देनजर हाल ही में केंद्र सरकार ने 12वीं कक्षा के सभी छात्र-छात्राओं के बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने का फैसला लिया था। इसी क्रम में मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने सभी उत्तीर्ण बच्चों से वर्चुअल संवाद कर उनका हाल चाल जाना तथा भविष्य को लेकर उनकी तैयारियों के बारे में चर्चा की।

वार्ता के दौरान कई बच्चों ने मंत्री से सवाल भी पूछे। सनबीम स्कूल भगवानपुर से उत्तीर्ण छात्रा श्रेष्ठा ने तत्कालीन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को सर्वोत्तम बताते हुए आगे की शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहा। वहीं आर्य महिला इंटर कालेज से उत्तीर्ण अंजलि ने आगे की कक्षाओं में चयन प्रक्रिया के बारे में प्रश्न किया। डॉ. तिवारी ने एक-एक करके सैकड़ों बच्चों को उनके सवालों का जवाब दिए। उन्होंने सभी बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा की आज का नौजवान सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने आप को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सभी ने सरकार के साथ मिलकर अनिश्चय के भाव को समाप्त किया है। डॉ. तिवारी ने 21 जून को होने वाले अंतराष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए सभी छात्र-छात्राओं से निवेदन किया की प्रतिदिन एक घंटा योग करें। योग करने से मस्तिष्क दुरुस्त रहता है। इस वर्चुअल वार्ता में करीब 700 छात्र-छात्राएं सम्मिलित हुये।