उत्तर-प्रदेश

उ0 प्र0 में मुख्यमंत्री की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति से पाॅजिटिविटी की दर में कमी

Uttar Pradesh Chief Minister's strategy of test, track and treatment reduces the rate of positivity