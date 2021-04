डा0 महेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फण्ड में अपने विधायक निधि से एक करोड़़ रूपये की धनराशि दी

लखनऊ

डा0 महेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री कोविड केयर फण्ड में अपने विधायक निधि से एक करोड़़ रूपये की धनराशि दी

Dr. Mahendra Singh gave one crore rupees from his MLA fund in Chief Minister Kovid Care Fund