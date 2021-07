चाइल्ड हेल्पलाइन बिछड़े बच्चों को अपनों से मिलाने में लाई तेजी : सहायक वाणिज्य प्रबंधक

Accelerated in reuniting children with loved ones

news कानपुर, 19 जुलाई (हि.स.)। अपनों से बिछड़कर परिजनों से दूर हुए बच्चों को मिलाने की गतिविधियों में तेजी लाई जाए। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर आने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही अमल में लाकर निस्तारित की जाए। यह बातें आज चाइल्ड हेल्पलाइन समिति की समीक्षा करते हुए मुख्य अतिथि सहायक वाणिज्य प्रबंधक संतोष कुमार त्रिपाठी ने सेंट्रल स्टेशन के कम्युनिटी हॉल में सदस्यों से कही। उन्होंने कहा कि, जब किसी कारण बच्चा अपने परिजनों से दूर हो जाता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन एक बड़ा माध्यम उन्हें मिलाने का होता है। यह भरोसा हमने काफी हद तक कायम रखने में सफलता पाई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर आने वाले प्रतिमाह शिकायतों पर औसतन 20 से 25 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य कानपुर की सेंट्रल चाइल्ड हेल्पलाइन लगातार कर रही है। इस कार्यप्रणाली को और इस रिकॉर्ड को और बेहतर करने के लिए मुख्य अतिथि ने हेल्पलाइन टीम को निर्देशित किया। सहायक वाणिज्य प्रबंधक के साथ समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के तीन माह के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय और भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। इससे हम और अधिक बच्चों के भविष्य को बिखरने के बजाए संवारने अर्थात परिजनों से मिलाकर अपना योगदान दे सकते हैं। समीक्षा में बताया गया कि किसी को कोई रोता हुआ, गुमशुदा, घायल, अनाथ, बेसहारा या किसी के द्वारा सताया हुआ बच्चा दिखाई दे तो उसकी मदद के लिए चाइल्डलाइन कानपुर के निशुल्क नंबर 1098 पर सूचना दें ताकि बच्चे की त्वरित मदद की जा सके। इस बैठक के दौरान रेलवे चाइल्ड लाइन निदेशक कमल कांत तिवारी, रेलवे चाइल्ड लाइन समन्वयक गौरव सचान, काउंसलर मंजू लता दुबे, संगीता सचान, अमिता तिवारी, प्रदीप पाठक, रीता सचान, उमाशंकर, अनामिका मिश्रा, स्वयंसेवी मयूरी पांडे, स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी, जीआरपी इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके ओझा, आईओडब्ल्यू मनोज कुमार, यातायात निरीक्षक वीके तिवारी, सीआईटी केसी मीणा आदि उपस्थित रहें। हिन्दुस्थान समाचार/हिमांशु/मोहित