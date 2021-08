यूपीडीएफ एवं यूजेआरएफ क्षेत्रों में शोधार्थियों से मंगाए गए आवेदन

लखनऊ। प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से भौतिकी विज्ञान एवं रसायनिक विज्ञान के क्षेत्र में यूपीडीएफ तथा विशेष शिक्षा संकाय के अन्तर्गत यूजेआरएफ वित Innovative Research in the area of Rehabilitation Studies and Inclusive Education हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।