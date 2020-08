राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि 23 अगस्त

हापुड़, 19 अगस्त (हि.स.)। जनपद के राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी/एससीवीटी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेश के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त निर्धारित की गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नोडल अधिकारी मुकेश प्रताप सिंह ने बताया कि आवेदन पत्र भरने के लिए परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर online submission of application for admission for session 2020.21 पर क्लिक करना होगा। जनपद के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है और अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित शुल्क केवल डेबिट कार्ड (RUPAY/NEFT/RTGS ) अथवा बैंक चालान के माध्यम से ही किया जा सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/विनम्र व्रत त्यागी-hindusthansamachar.in