ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ

Wheat procurement continues uninterrupted in the mandis of District SAS Nagar. Procurement of 65,237 MT of wheat. Arrival of 66,047 MT of wheat