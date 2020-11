बिना लाइसेंस के वाहनों के मालिकों से हटाने की अपील

मुंबई, 18 नवंबर (हि स ) ।कलवा पुलिस स्टेशन अप्रयुक्त वाहन और अन्य जब्त वाहन ठाणे शहर में कई वर्षों से पड़े हुए हैं। पुलिस निरीक्षक ठाणे के कन्हैया थोरात ने वाहन मालिकों से अविलंब इन वाहनों को हटाने की अपील की है | वाहनों का विवरण इस प्रकार है- अंकित वाहन मारुति 800 कार नंबर MH04 / Y / 880 व्हाइट रंग, इंजन नंबर- F8BYN3112391 चेसिस नंबर- SB308.IN.2097351 ME नंबर -150 / 45. बजाज डिस्क पर Mo.Sycle No. MH01 / AF / 0848 ब्लैक, इंजन नंबर GNGBPF23910 चेसिस नंबर MDSIN22PCF14515 ME नंबर 57/11। मारुति 800 कार नंबर MH02 / N / 9737 ब्लैक, इंजन नंबर F8BIN1372929 चेसिस नंबर - SB308.IN1040175, ME नंबर 57/11। होंडा की गेट्ज़ मॉडल कार नंबर MH02 / AL / 5172 ब्लैक, इंजन नंबर NG4EA5M106156 चेसिस नंबर MALBT51HRSM411780XE, ME नंबर 108/20 है। हिन्दुस्थान समाचार/रविन्द्र-hindusthansamachar.in