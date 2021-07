मुरैना: प्लॉट के विवाद पर गोलियां चलाकर दुकानदार को दी धमकी

Threatened the shopkeeper by firing on the dispute of the plot

news जौरा/मुरैना, 08 जुलाई (हि.स.)। प्लॉट के विवाद को लेकर दो युवकों ने दुकानदार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर आतंक फैला दिया। हथियारबंद युवकों ने दुकानदार को धमकी भी दी कि प्लाट नाम किया तो जान से मार दिया जाओंगे। पीडि़त की शिकायत पर दोनों आरोपितों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जिले के जौरा थाना क्षेत्रान्तर्गत पगारा रोड़ पर महेश प्रजापति परचूने की दुकान करता है। गुरुवार दोपहर उसकी दुकान पर एक बाइक से आये 3 सवारों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर आतंक फैला दिया। इन हथियारबंद युवकों द्वारा महेश प्रजापति उम्र 35 निवासी पोस्ट ऑफिस रोड पुराना जौरा को धमकी भी दी। महेश की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश गुर्जर, आकाश रावत के विरुद्ध गोलियां चलाकर आतंक फैलाने, जबरन पैसा मांगने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया है। महेश के अनुसार दोनों आरोपितों ने आकर उससे कहा कि अपना प्लॉट मुझे दे दो तो मैंने उनसे मना किया तो दोनों लोग मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे मेरे संग हाथापाई कर दी मैंने जब प्लॉट देने की मना की तो दोनों लोगों ने जान से मारने की नियत से कट्टे से हवाई फायर भी कर दिया। घटना के दौरान वहां उपस्थित विद्याराम प्रजापति एवं कृष्ण कुमार शर्मा ने उसे सुरक्षित बचाया। दोनों बदमाश जाते-जाते या धमकी भी दे गए अगर प्लॉट नहीं दिया तो जान से मार देंगे। जौरा एसडीओपी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि मामला प्लॉट में खंडे डालने को लेकर है। फरियादी की रिपोर्ट पर से मामला दर्ज हो चुका है आरोपितों की तलाश की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/उपेन्द्र/राजू