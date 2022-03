daily need become expensive in Chhattisgarh (रिपोर्टः स्टार जैन) रायपुरः बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतें जहां आम जनता की जेब जला रही है। वहीं रसोई गैस, दाल और खाद्य तेलों के बढ़ते दाम किचन का बजट बिगाड़ रहा है। क्लिक »-www.ibc24.in