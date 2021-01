मुख्यमंत्री चौहान सरकार का सबसे बड़ा फोकस है रोजगार। हर हाथ को मिलेगा हुनर

{"card-share":{"shareable":false}}

मुख्यमंत्री चौहान सरकार का सबसे बड़ा फोकस है रोजगार। हर हाथ को मिलेगा हुनर

Chief Minister Chouhan's biggest focus of the government is that every hand will get skills

नई दिल्‍ली : दिनांक 20 जनवरी, 2020: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश स्तरीय 'रोजगार उत्सव' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर हाथ को काम में मिले, इसके लिए लगातार प्रयास होंगे। विभिन्न हितग्राहियों के खातों में 82 हजार करोड़ रुपये की राशि का अंतरण हुआ है। युवा बुलंद हौसलों के साथ कार्य करें, सरकार उनके साथ है।