आयोग ने की ड्रग एडिक्ट बंदियों का उपचार विशेषज्ञों से कराने की अनुशंसा

भोपाल, 04 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इन्दौर जिले के एक मामले में राज्य शासन से अनुशंसा की है कि मध्यप्रदेश की जेलों में ड्रग एडिक्शन से पीड़ित बंदियों के चिकित्सकीय उपचार संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत अध्ययन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा करवाया जाये एवं ड्रग एडिक्शन से पीड़ित बंदियों को यथासंभव ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जैसी विशिष्ट संस्थाओं की देखरेख में रखा जाये। आयोग द्वारा गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार आयोग के प्रकरण क्र. 7298/ इन्दौर/2017 के अनुसार केन्द्रीय जेल, इंदौर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी नरेन्द्र पिता घासीराम की तबीयत खराब होने पर उसे एमवायएच, इंदौर में भर्ती कराया गया था, जहां 10 अक्टूबर 2017 को उसकी मृत्यु हो गई थी। केन्द्रीय जेल अधीक्षक, इंदौर ने जानकारी दी थी कि जेल में प्रवेश के समय बंदी ड्रग एडिक्ट था और ड्रग एडिक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी से पीड़ित था। आयोग द्वारा मामले की निरंतर सुनवाई के उपरांत यह अनुशंसा की गई है कि राज्य शासन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse and for Social Defence Services संबंधी एकीकृत योजना का कुछ जेलों में किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है, इस पर विचारकर समुचित कार्यवाही की जाये। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in