जगदलपुर: not effect in Bastar बस्तर संभाग इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के केंद्र बिंदु पर हैं। BJP मिशन बस्तर पर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस, BJP के मंथन पर बस्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कह रही हैं। Read More: एक लाख करोड़ रुपए के आसपास क्लिक »-www.ibc24.in