स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने को विवेक तन्खा ने बताया अलोकतांत्रिक कदम

भोपाल, 31 अक्टूबर (हि.स.)। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा छीन लिए जाने को लेकर प्रदेश में नई राजनीतिक जंग शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ भाजपा ने जहां आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा की हथकंडेबाजी बताते हुए इसे चुनाव आयोग का अलोकतांत्रिक कदम बताया है। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 01 नवम्बर प्रचार की अंतिम तारीख है। इससे दो दिन पहले आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है। आयोग की ओर से कहा गया था कि आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उसके लिए जारी की गई सलाह की अनदेखी करने के लिए आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस कदम को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अलोकतांत्रिक कदम बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। गौरतलब है कि स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए जाने वाले प्रचार कार्य का खर्च पार्टी के नहीं, बल्कि प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा। MP Congress Retweeted Vivek Tankha @VTankha Order of ECI removing kamal Nath ji from the list of star campaigner two day before campaign closure on Nov 1 is completely undemocratic. Given without notice to Mr kamal Nath & Congress party. We are approaching Supreme Court to intervene & save democracy. @INCMP @OfficeOfKNath हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे/मयंक-hindusthansamachar.in