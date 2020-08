राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज ने दी श्रद्धांजलि

भोपाल, 07 अगस्त (हि.स.)। महान रचनाकार रबींद्रनाथ टैगोर की आज शुक्रवार को 79वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस संसार को त्यागा था । महाकाव्य गीतांजलि के लिए टैगोर को साहित्य का नोबेल दिया गया। साहित्य में नोबेल जीतने वाले वे अकेले भारतीय नागरिक हैं। टैगोर एक बहुआयामी प्रतिभा की शख्सियत के मालिक थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर की पुण्यतिथि पर मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के माध्यम से राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर को स्मरण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए है। उन्होंने ट्वीट कर कहा ""You can't cross the sea merely by standing and staring at the water." - #RabindranathTagore। राष्ट्र गान जन गण मन... के रचयिता, नोबल पुरस्कार से सम्मानित, श्रद्धेय रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि! आपके अद्वितीय लेखन के लिए सदैव याद किया जायेगा। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, ‘विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और राष्ट्रगान के रचियता, विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले नोबेल पुरुस्कार विजेता शांतिदूत श्री रविन्द्र नाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने टैगोर को पुण्यतिथि पर नमन करते हुए ट्वीट कर कहा ‘महान कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार. दार्शनिक और चित्रकार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर नमन। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने संदेश में लिखा, ‘भारतीय राष्ट्रगान के रचियता, महान दार्शनिक एवं साहित्यकार, विश्व विख्यात कवि गुरुदेव प्तरबिन्द्रनाथ_टैगोर की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने अपने संदेश में कहा ‘विश्वविख्यात कवि, महान साहित्यकार, दार्शनिक और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव प्तरवींद्रनाथ_टैगोर जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा ‘भारतीय राष्ट्रगान के रचियता, महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। हिन्दुस्थान समाचार/ नेहा पाण्डेय/मयंक-hindusthansamachar.in