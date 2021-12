रायपुरः 25 rupees for gunny bags to the farmers प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरूआत हो गई है। राज्य के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में किसान अपने धान बेचने के लिए ला रहे है। राज्य सरकार ने किसानों के बारदानों से भी धान खरीदने का क्लिक »-www.ibc24.in