Even if the salary does not increase, then do the promotion भोपाल। राजस्व विभाग में तहसीलदारों ने प्रमोशन की मांग उठाई है। तहसीलदार संघ ने बिना वेतन बढ़ाए प्रमोशन की डिमांड की है। तहसीलदार संघ ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा है। Read More News: शिक्षा मंत्री क्लिक »-www.ibc24.in