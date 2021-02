रांची, 18 फरवरी (हि. स.)। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गुरुवार को देश की पूर्व हॉकी कप्तान सुमराय टेटे पर आधारित बुकलेट "Sumrai Tete- As a role Model Athlete for yonger people in India" का विमोचन किया। हिन्दुस्थान समाचार/ वंदना-hindusthansamachar.in