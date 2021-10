WHO on covaccine from Bharat Biotech : संयुक्त राष्ट्र/जिनेवा, 26 अक्टूबर (भाषा) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेश निर्मित कोविड रोधी टीके ‘कोवैक्सीन’ को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम ”लाभ-जोखिम मूल्यांकन” करने के वास्ते भारत बायोटेक से क्लिक »-www.ibc24.in