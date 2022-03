Wearing a top but not wearing anything below मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ईशा गुप्ता अक्सर फोटोशूट करवाती हैं और इससे जुड़ी फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं। हमारे 𝕎𝕙𝕒𝕥‘𝕤 𝕒𝕡𝕡 Group’s क्लिक »-www.ibc24.in