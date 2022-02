रिसालीः Water will not come in Municipal दुर्ग जिले के नगर निगम रिसाली में अगले 7 दिनों तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी। रूआबांधा ओवर हेड मरम्मत कार्य के चलते 4 हजार घरों में शनिवार से 7 दिनों तक पानी नहीं आएगा। वहीं पानी की समस्या के बचने के लिए नगर क्लिक »-www.ibc24.in