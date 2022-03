इस्लामाबाद : Van fell into the ditch पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में सोमवार को एक वैन के खाई में गिरने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। Read more : आउटसोर्स बिजलीकर्मियों को बड़ी सौगात, मिलेगा क्लिक »-www.ibc24.in