नई दिल्लीः bride got angry with the groom भारतीय शादियों में दूल्हे के फूफा, मौसा, चाचा आदि का नाराज होना बड़ी आम बात है। इससे संबंधित कई कहावते भी आम लोगों के बीच प्रचलित है। लेकिन कभी सोचा है कि जब दूल्हन ही गुस्सा हो जाए, तो क्या होगा? दूल्हन क्लिक »-www.ibc24.in