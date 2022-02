गोड्डा: Groom Runs Away to Seen Bride झारखंड के गोड्डा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक युवक ने पहले लव मैरिज करने के बाद अपनी पत्नी को मायके में ही छोड़ दिया था, लेकिन 8 महीने बाद पत्नी ससुराल में आ धमकी। वहीं, पत्नी क्लिक »-www.ibc24.in