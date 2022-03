उत्तराखंड। New rule applicable in all govt and private schools : पढ़ाई के दौरान टीचर के मोबाइल पर बात करने को लेकर हर बार शिकायतें सामने आती है। वहीं अब इस पर लगाम लगाने के लिए डीएम ने सख्त आदेश जारी किया है। वहीं लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई करने की क्लिक »-www.ibc24.in