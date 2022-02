भोपालः TET necessary to become a teacher मध्य प्रदेश में अब पहली से आठवीं तक के किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में TET पास किए बिना शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति के क्लिक »-www.ibc24.in