सोनिया गांधी 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यसभा सांसदों से करेंगी चर्चा, छत्तीसगढ़ के तीन सांसद हो सकते हैं शामिल

रायपुर: राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 जुलाई को देशभर के राज्यसभा सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान छत्तीसगढ़ में तीन राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम भी शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए सोनिया गांधी कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चर्चा करेंगे। वहीं, इस दौरान देश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि कल मिले कुल मरीजों के साथ प्रदेश में अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7613 हो गई है। इनमें से 4944 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 2626 लोगों का डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। जबकि प्रदेश में 43 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। Congress Interim President Sonia Gandhi calls a virtual meeting of Rajya Sabha MPs on 30th July, to hold discussions on the "current political situation and COVID19." — ANI (@ANI) July 27, 2020