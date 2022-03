श्रीनगर: Two terrorists of Lashkar-e-Taiba जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैय्यबा के दो आतंकवादी मारे गए जबकि सेना के दो जवान घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकारी दी। Read More: शादी के 20 दिन बाद देवर के साथ फरार हुई क्लिक »-www.ibc24.in