नई दिल्लीः Salman Khan was want to marry हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री जूही चावला का नाम 90 के दशक की सक्सेसफुल एक्ट्रेस में शामिल है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई अच्छी फिल्म दी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जूही चावला से सलमान शादी करना चाहते थे। हालांकि क्लिक »-www.ibc24.in