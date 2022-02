Raipur : 8CG NCC Girls Battalion में ट्रेनिंग | कैडेट्स को दिया जाएगा B और C Certificate | देखिए IBC24 News : Chhattisgarh News, Madhya Pradesh News, Chhattisgarh News Live , Madhya Pradesh News Live, Chhattisgarh News In Hindi, Madhya Pradesh In Hindi क्लिक »-www.ibc24.in