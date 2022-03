रायपुरः promoted the officers of the State छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 9 डीएसपी को ASP पद पर पदोन्नत किया है। इस संबंध में गृह विभाग के अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है। Read क्लिक »-www.ibc24.in