नई दिल्ली: we all three are ready to resign पांच राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई थी। इस दौरान जहां चुनावी राज्यों में हुई हार पर चर्चा हुई तो वहीं जी 23 के सदस्यों ने शिर्ष नेतृत्व में बदलाव क्लिक »-www.ibc24.in