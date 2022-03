बिलासपुरः Transfer of in-charge of 4 police stations जिले के पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा हुआ है। जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ चार थाना प्रभारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में जिले के एसपी पारूल माथुर ने आदेश जारी कर दिया है। Read more : क्लिक »-www.ibc24.in